Tennis, Bondioli parte forte a Las Palmas

Brillante esordio per Federico Bondioli alle Canarie. Il romagnolo all’esordio nel torneo Itf Men’s Future di Las Palmas De Gran Canaria, ha battuto lo spagnolo Noah Lopez Cherubino, 7-5, 6-3. Ora per il ravennate ottavi contro l’altro spagnolo Esteban Talavera Cortes.
Ad Atene, quarti di finale per Crystal Aratari nel torneo Itf Junior Tour. La promettente giocatrice romagnola allieva di Sandra Cecchini, negli ottavi ha battuto la locale Antonia Anastasia Papagapitou 6-2, 6-1. Ora contro la polacca Zofia Jaruga.
Carlo Paci si ferma al secondo turno nel torneo Itf Junior Tour sloveno di Maribor (J30, hard indoor). Il verucchiese ha ceduto 6-0, 5-7, 6-4 al belga Xavier De Marteau.