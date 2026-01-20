Tennis, Bilardo-Pasi e Roveri-Filippi le semifinali dell’Open “Da Giovanni” alla Buscherini

FORLI’. Al rush finale sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo nazionale Open maschile, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi. Queste le semifinali, in programma oggi dalle 18.30, dall’alto in basso Jacopo Bilardo (n.1)-Riccardo Pasi, Zeno Roveri (n.3)-Nicola Filippi (n.2).
Quarti: Jacopo Bilardo (2.2, n.1)-Edoardo Ghiselli (2.6) 6-1, 6-1, Riccardo Pasi (2.5)-Fabio Leonardi (2.4, n.4) 7-5, 6-1, Zeno Roveri (2,4, n.3)-Federico Paci (2.5) 6-7 (7), 7-6 (2), 10-3, Nicola Filippi (2.3, n.2)-Lorenzo Monti (2.8) 6-3, 6-2.
Nel tabellone finale di 4° categoria finale tra Gianni Masotti (4.2) e Filippo Ruggeri (4.2), portacolori del Forum Tennis Forlì, che in semifinale ha battuto 6-4, 7-6 (2) Francesco Peruzzi (4.2). Nel tabellone di 3° categoria semifinali per il 3.2 Luca Battistini ed il 3.1 Gabriele Mandrioli.
Il giudice di gara è Nicola Nanni, direttore di gara Adriano Verdini.