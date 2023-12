Tennis, Bertuccioli, Pecci e Vaccari in semifinale a Cattolica

Sui campi indoor del Queen’s Club di Cattolica vanno in scena le semifinali nel torneo nazionale Open, maschile e femminile, il trofeo “Galimberti Tennis Academy by Studio Sped” dotato di 2000 euro di montepremi. Nel maschile conquistano le semifinali due giocatori della Galimberti Tennis Academy, Federico Bertuccioli ed Alessandro Pecci, semifinali anche per Ludovico Vaccari.

Quarti: Ludovico Vaccari (2.3, n.4)-Leonardo Primucci (2.3, n.5) 5-7, 6-3, 10-6, Federico Bertuccioli (2.1, n.2)-Filippo Mazzola (2.4, n.7) 7-6, 6-4, Alessandro Pecci (2.1, n.3)-Alessandro Dragoni (2.3, n.6) 4-6, 6-3, 10-7. Semifinali senza giocare per il 2.7 Samuel Zannoni, portacolori del Tc Viserba, che ha beneficiato del forfait del n.1, il 2.1 Enrico Dalla Valle.

Nel femminile in finale Sandy Mamini (Tc Faenza) e la riminese Emma Ferrini. Match-clou oggi alle 18.30.

Quarti: Emma Ferrini (2.4, n.1)-Diana Rolli (2.6) 6-1, 6-3, Ambra Tommasi (2.6)-Anastasia Ogno (2.5, n.4) 7-5, 6-0, Sandy Mamini (2.7)-Francesca Galli (2.5, n.3) 2-6, 6-1, 10-7, Victoria Zenato (2.6)-Anita Picchi (2.5, n.2) 6-2, 2-6, 11-9. Semifinali: Ferrini-Tommasi 6-4, 6-3, Mamini-Zenato 7-6, 6-3. Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giorgio Galimberti.