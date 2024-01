Tennis, Bertuccioli e Bacchini trionfano alla “Buscherini” di Forlì

Federico Bertuccioli completa l’opera e si aggiudica il 40° trofeo “Nanni Sport”, il torneo nazionale Open organizzato dalla Polisportiva Buscherini di Forlì, dotato di 1000 euro di montepremi. Protagonisti della finale Bertuccioli, tecnico della Galimberti Tennis Academy, ed il forlivese Nicola Filippi, portacolori del Forum Tennis, vincitori in semifinale rispettivamente su Giacomo Gobbi ed Alessandro Dragoni. Nel match-clou andato in scena martedì sera si è imposto Bertuccioli per 6-3, 7-6 (3), nell’ambito di un match di ottimo livello. Si chiude così con un torneo che ha riservato un notevole livello tecnico e nel quale si sono visti tanti giovani interessanti.

Quarti: Federico Bertuccioli (2.2, n.1)-Diego Sabattini (2.5, n.8) 6-2, 6-2, Giacomo Gobbi (2.5)-Tommaso Iotti (2.5) 6-3, 7-5, Alessandro Dragoni (2.3, n.3)-Boris Sarritzu (2.4, n.6) 6-3, 6-3, Nicola Filippi (2.5)-Luigi Corrias (2.6) 7-6 (4), 7-5. Semifinali Bertuccioli-Gobbi 6-3, 7-6 (5), Filippi-Dragoni 6-3, 6-7 (2), 6-3.

Nella finale del tabellone di 3° successo di Andrea Bacchini. Il 3.1 portacolori del Tc Riccione ha battuto in finale Andrea Ongari (3.3) per 6-4, 7-5. Alle premiazioni hanno presenziato Nicola Nanni ed il maestro Gigi Oliva. Il giudice di gara è stato Nicola Nanni, direttore di gara Adriano Verdini.