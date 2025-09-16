Tennis, Bertozzi, Caroli, Tronconi promossi a Brisighella

Entra nel vivo il torneo nazionale di 4° categoria maschile al Circolo Tre Colli di Brisighella. Tabellone finale, quarto turno: Rodolfo Marchetti (4.5)-Giovanni Sgarbi (4.1, n.8) 6-2, 4-6, 10-7, Nicolò Tronconi (4.2)-Giuseppe Falconi (4.1) 6-4, 6-2, Daniele Bertozzi (4.2)-Enrico Pompignoli (4.1) 6-4, 6-0, Luca Continelli (4.2)-Cristian Barasa (4.1) 6-3, 6-1, Stefano Caroli (4.1)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2) 6-0, 6-2, Matteo Tondini (4.3)-Giovanni Casadei (4.1, n.7) 3-6, 6-3, 10-7, Massimo Fiumi (4.4)-Enrico Maria Tozzoli (4.3) 6-4, 6-3, Umberto Vocale (4.1, n.5)-Stefano Bassetti (4.3) 6-4, 4-6, 10-7.