Tennis: Beraldo perde la finale del doppio all’Itf Junior tour di Dubrovnik, Perfetti e Mazzola ok nelle “quali” di Monastir

Ortisei. Passa Andrea Picchione, esce di scena Alessandro Pecci. Così i due allievi della Galimberti Tennis Academy nelle qualificazioni del Challenger Atp di Ortisei (36.000 euro, hard indoor), lo “Sparkasse Valgardena Sudtirol”. Andrea Picchione (n.8) ha battuto 6-3, 6-4 l’ucraino Alexander Braynin ed ora sfida il n.1, lo slovacco Lukas Klein, Alessandro Pecci ha ceduto alla distanza al ceko Hynek Barton (n.11) per 6-7 (3), 6-3, 6-4. Così i romagnoli all’esordio nel tabellone principale: Enrico Dalla Valle (Alternate)-Yaroslav Demin, Lorenzo Rottoli-Illya Marchenko (Ukr, n.8), Francesco Forti (n.3)-Norbert Gombos (Svk), Federico Gaio-Maximilian Neuchrist (Aut). Doppio, 1° turno: Rottoli-Kasnikowski (Ita-Pol) contro Benchetrit-Wessels (Mar-Ger).

Dubrovnik. Lorenzo Beraldo si ferma in finale in doppio nel torneo Itf Junior Tour croato di Dubrovnik (J100, terra). Il faentino allievo dell’Accademia del Villa Carpena fa coppia con Lorenzo Comino. Nei quarti successo su Huseinovic-Kincses (Mkd-Hun) per 6-4, 7-5, in semifinale vittoria per 7-6 (4), 6-1 su Milovanov-Voljavec (Ukr-Cro). Nella finale, inizialmente in programma sabato, ma poi spostata a domenica per la pioggia, la sfida contro i croati Lovro Maricic e Fran Rakonic che si sono imposti 6-4, 6-4.

Monastir. Noah Perfetti e Filippo Mazzola avanzano nelle qualificazioni del torneo Itf Men’s Future tunisino di Monastir (15.000 dollari, hard outdoor). Il faentino, testa di serie n.12, ha battuto all’esordio l’indiano Rishabdev Raman (wild-card) per 6-2, 6-2 ed ora sfida il brasiliano Luka Bojicic Ono, per l’allievo della Galimberti Tennis Academy successo all’esordio sullo statunitense Alex Jones (n.13) per 6-3, 4-6, 10-3 ed ora la sfida contro il tedesco Mihailo Milenkovic.