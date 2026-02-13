Tennis, Benedetti vince il torneo di Pinarella

Mattia Benedetti supera Alex Guidi e si aggiudica da protagonista, sui campi di casa, il torneo Open organizzato dal Ten Sport Center. In finale Benedetti ha battuto 6-1, 6-0 il forlivese Guidi che, per la verità si è infortunato alla fine del primo set ed è rimasto in campo per onorare la finale.

In semifinale il 2.6 Mattia Benedetti (n.4) aveva battuto 6-2, 6-2 l’altro portacolori del Ten Sport Center, il 2.6 Diego Orlando, mentre Guidi (Forum Forlì, n.10) in semifinale ha regolato 6-1, 6-2 il 2.5 Federico Baldinini (n.3).