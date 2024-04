Tennis: Benedetti-Valli la finale del Terza al Paradiso, seconda vittoria azzurra ai Mondiali Over 55

CESENATICO. Mattia Benedetti contro Andrea Valli. E’ la finalissima del torneo nazionale di 3° categoria del Circolo Paradiso di Cesenatico, in programma questa sera (martedì) alle 19. In semifinale successo di Mattia Benedetti (Ct Zavaglia) su Pietro Rinaldini (Ct Rimini) per 6-3, 6-2, mentre Valli (Pol.2000 Cervia) l’ha spuntata su Andrea Zanuccoli nel derby per 6-4, 6-2.

Quarti: Mattia Benedetti (3.1, n.4)-Lorenzo Bonori (3.2) 6-0, 2-6, 10-5, Andrea Valli (3.1, n.3)-Nicola Montagna (3.2) 6-3, 6-2, Andrea Zanuccoli (3.1, n.2)-Felix Legnani (3.2, n.7) 6-1, 6-4, Pietro Rinaldini (3.2, n.8)-Enea Vinetti (3.1, n.1) 6-0, 6-4.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

CITTA’ DEL MESSICO. Seconda uscita e seconda vittoria per la squadra azzurra nei Mondiali a squadre Over 55 in corso a Città del Messico, l’Austria Cup.

Nella prima giornata del gruppo C la squadra azzurra, quasi tutta romagnola, ha battuto 3-0 l’Irlanda. Nella seconda giornata altro 3-0, questa volta rifilato alla Svezia. Nei singolari Enrico Casadei ha battuto 6-2, 6-2 Patrik Alemo, Paolo Pambianco si è imposto per 6-2, 7-6 (6) su Henrik Hobik, poi nel doppio Enrico Casadei e Marco Filippeschi hanno vinto su Hobik ed Anders Rosen per 2-6, 6-4, 14-12.

Un poker di giocatori di alto livello, ben allenati, che sono andati in Messico per vincere: “Le ambizioni sono alte: con Francia e Stati Uniti, siamo nel lotto per le favorite al titolo mondiale”, ha detto Casadei alla vigilia del viaggio in Messico. L’anno scorso la squadra italiana fu sfortunatamente sconfitta in finale dalla Francia. Stavolta ci riproverà.