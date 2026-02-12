Tennis, Benedetti-Guidi: oggi la finale a Pinarella

Mattia Benedetti contro Alex Guidi: è la finale del torneo Open del Ten Sport Center in programma oggi dalle 17.30. In semifinale il 2.6 Mattia Benedetti (n.4), in gran spolvero sui campi di casa, ha battuto 6-2, 6-2 l’altro portacolori del Ten Sport Center, il 2.6 Diego Orlando (n.8). Mentre il giovane forlivese Alex Guidi (Forum Forlì), testa di serie n.10) in semifinale ha regolato con un secco 6-1, 6-2 il 2.5 Federico Baldinini (n.3). Quarti: Orlando-Padovani 5-7, 6-1, 10-5, Benedetti-Occhiali 6-3, 6-1, Baldinini-Mantovani 6-2, 6-1, Guidi-Bartoli 6-4, 6-2.

Intanto da domani a domenica il Ten Sport Center organizza il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile sono 37 i giocatori al via, i big sono i 4.1 Lorenzo Vicari, Giovanni Zardi, Andrea Samorì, Ciro Donnarumma, Nicolò Brugioni e Andrea Bernardi. Nel femminile la n.1 è Sofia Bianchi (4.1), n.2 Elena Albertazzi (4.1).