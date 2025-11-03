Tennis, Belletti e Tana al 4° turno al Ten Sport

Entra nella fase clou sui campi del Ten Sport Center il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Secondo turno tabellone finale: Davide Fagioli (4.1)-Biagio Maltese (3.5) 5-7, 6-1, 10-8, Filippo Foschi (3.5)-Alessandro Bisi (3.4) 6-3, 6-2, Samuel Cavallini (3.4)-Giovanni Maria Monti (4.1) 4-6, 6-4, 10-7, Pietro Matteini (3.4)-Federico Melli (4.1) 7-5, 6-0, Stefano Vellucci (3.4)-Mirko Giardi (3.5) 6-4, 4-6, 10-5, Guido Giugliano (3.3)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-2, 6-2, Alessandro Cavalieri (3.3)-Andrea Caniato (3.5) 6-1, 7-6, Andrea Ancarani (4.1)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-1, 6-1, Dante Terzi (3.4)-Emanuele Matteucci (3.5) 6-3, 6-4, Riccardo Greci (3.4)-Alessandro Mariani (3.4) 5-7, 6-3, 10-3, Gianluca Pagliuca (3.5)-Christian Giacalone (4.1) 6-0, 6-1.
Terzo turno: Edoardo Belletti (3.3)-Diego Gentile (3.3) 4-6, 6-2, 11-9, Andrea Scazzieri (3.3)-Andrea Borghetti (3.3) 6-3, 6-3, Leonardo Tana (3.3)-Ian Catallo (3.3) 6-0, 2-6, 10-6.
Anche nel torneo femminile si gioca il tabellone di 3°, quarti per Camilla Mazzola, Lucrezia Cavalieri e Sara Guermandi.m Tabellone finale, quarto turno: Camilla Mazzola (3.2, n.4)-Valentina Giulianini (3.2) 6-4, 4-6, 10-8, Lucrezia Cavalieri (3.2)-Giulia D’Altri (3.2) 6-3, 6-1, Sara Guermandi (3.2)-Angelica Bonetti (3.2, n.3) 7-5, 6-4.