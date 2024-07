Tennis, Beccari-Mambelli finale al Paradiso

Entra nella fase clou sui campi del Circolo Paradiso di Cesenatico il torneo Veterani. Nell’Over 45 quarti per Fabio Righetti e Marco Manzaroli. Ottavi: Fabio Righetti (3.4)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 6-1, 6-2. Quarti anche per Marco Manzaroli (3.4). Nell’Over 55 semifinali per Giuseppe Leoncini e Bernardino Albertazzi. Quarti: Giuseppe Leoncini (3.4)-Mattia Foschi (3.4) 3-6, 6-3 e ritiro, Bernardino Albertazzi (3.4)-Claudio Fantini (3.5) 6-3, 7-5. Nell’Over 65 finale tra Alessandro Beccari (Polisportiva Il Quadrifoglio) e Stefano Mambelli (Forum Forlì). Semifinali: Mambelli-Ghedini 4-6, 6-1, 10-7, Beccari-Davoli 6-7 (5), 6-2, 10-6. Nelle Ladies Over 40 semifinale per Paola Mordini.