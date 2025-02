Tennis, Beatrice Benvenuti in semifinale al Forum

Entra nella fase più interessante sui campi del Forum Forlì una grande rassegna giovanile di valore nazionale. Si tratta della tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. Nell’Under 10 femminile semifinali per Beatrice Benvenuti (Ct Casalboni) che ha battuto Anna Ferrari . Primo turno: Vittoria Arginelli-Amelia Valentini 6-2, 6-1, Maddalena Ranzieri-Stefania Medeea Samoila 6-1, 6-3, Maya Puscas-Caterina Canepa 6-0, 6-1, Micol Foggia-Emma Mattone 7-5, 6-0. Under 10 maschile, ottavi: Leonardo Castori-Manuel Vacca 7-6 (4), 6-2, Nicolò Pazzaglini-Leonardo Oligeri 6-1, 6-4, Tommaso Drei-Tommaso Trioschi 6-3, 6-1.

Nell’Under 12 maschile si qualificano per il tabellone finale Tommaso Cavassi (Ten Sport Center), Tommaso Migliorini (Sporting Club Sassuolo) ed il ravennate Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo). Turno di qualificazione: Tommaso Cavassi-Mattia Ballarini (n.1) 6-3, 6-1, Tommaso Migliorini-Alessandro Bonetti (n.4) 6-0, 6-1. Si qualifica anche Davide Bonazza. Under 12 femminile, 1° turno sezione 4°: Ada Milocco-Maria Vittoria Caggianese 6-1, 6-1.

Under 14 maschile turno di qualificazione: Pietro Reggiani-Francesco Camagni (n.7) 1-6, 6-4, 10-6. Tabellone finale, 1° turno: Camillo Rossi-Francesco Moretti 6-1, 6-1, Tommaso Brandano-Leone Matteo Geri 6-4, 6-4, Elia Sabatini-Flavio Areolite 7-6, 6-2. Under 14 femminile 1° turno tabellone finale: Elettra Fabbri-Virginia Arduini 7-6 (3), 6-3. 2° turno: Agata Bravin-Eva Raimondi 6-2, 6-7 (6), 10-4, Diletta Sabbioni-Anna Foschini 6-3, 6-2, Angelica Bonetti-Amelia Zamboni Campadelli 6-1, 6-2, Flora Zanzi-Bianca Naddeo 6-0, 6-4, Ginevra Baldazzi-Lucrezia Vanni 6-3, 6-3. 3° turno: Sara Chierici-Ioana Bala 6-1, 6-1.