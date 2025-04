Tennis: Battistini e Ruggeri al tabellone finale del Terza al Paradiso, partito il torneo Veterani del Forum

CESENATICO. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Nel maschile conquistano il tabellone finale Luca Battistini e Luca Ruggeri del Tc Ippodromo, Leonardo Bartoletti (Tc Valmarecchia) e Marco Cola (Ct Casalboni).

Turno di qualificazione secondo tabellone: Andrea Fiocchi (3.3)-Jacopo Montoneri (3.4) 6-3, 6-4, Alessandro Capodimonte (3.4)-Emmanuele Bomba (3.3) 6-0, 6-2, Luca Battistini (3.3)-Alessio Argnani (3.3, n.1) 6-3, 6-3, Luca Ruggeri (3.3)-Filippo Urbini (3.4) 6-0, 6-2, Leonardo Bartoletti (3.3, n.4)-Mattia Foschi (3.3) 6-2, 6-2, Alberto Bezzi (3.3)-Alessandro Monti (3.3, n.5) 4-6, 6-4, 10-6, Marco Cola (3.3)-Riccardo Fusconi (3.4) 6-1, 6-4, Vincenzo Coppi (3.4)-Francesco Pazzaglini (3.4) 6-1, 3-6, 10-4. Tabellone finale, 1° turno: Alessandro Cortesi (3.2)-Maxim Sergeevich Uslamin (4.1) 5-2 e ritiro.

Nel femminile in bella evidenza, dopo il successo nel torneo di 3° del Ct Cesena, Anastasia Lugaresi, brillano anche Anna Lisa Armenise e Marina Maldini.

3° turno: Anastasia Lugaresi (4.6)-Mariangela Leporale (4.4) 6-0, 6-0, Martina Serattini (4.4)-Lucia Pecci (4.4) 6-2, 6-3, Derena Beccari (4.5)-Francesca Ghigi (Nc) 6-3, 6-4. 4° turno: Marina Maldini (4.5)-Alessia Tacconi (4.3) 7-6 (5), 2-6, 10-5, Anna Lisa Armenise (4.4)-Monica Rossi (4.2) 7-6 (5), 1-6, 15-13.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

FORLI’. E’ partito il torneo nazionale Veterani Over 45, 55 e 65 maschile organizzato dal Forum Tennis Forlì, tappa del circuito regionale. Si tratta del trofeo “Centro Dentale M2” che terrà banco fino al 16 aprile. Sono 70 nel complesso i giocatori al via nei tre tabelloni in programma diretti dal giudice arbitro Graziano Farolfi.

Nel tabellone Over 45 sono 20 i giocatori al via, nel primo tabellone teste di serie nell’ordine ai 4.6 Cristian Grossi e Fabio Baldacchini, nel tabellone finale assegnate al 3.3 Andrea Covezzi ed ai 3.4 Francesco Pratelli e Daniele Lusini. 1° turno: Davide Ingannato (Nc)-Fabio Baldacchini (4.6, n.2) 6-3, 6-4.

Nel tabellone Over 55 gli iscritti sono 30, guida le fila Federico Piovani (3.3), seguito da Stefano Fiandri (3.3), Mattia Foschi (3.3) e Piero Morisi (3.4).

1° turno: Mauro Venzi (4.6)-Andrea Lani (4.6) 6-2, 6-1,

2° turno: Cristian Grossi (4.6)-Pier Paolo Torricelli (4.5) 6-0, 6-3.

Nell’Over 65 (20 iscritti) il n.1 è Franco Ghedini (3.5), seguito da Pasquale Caserta (3.5) e Stefano Montagna (3.5).

1° turno: Albo Fabbri (4.5)-Riccardo Toni (4.5) 6-1, 4-6, 10-4, Flavio Baccolini (4.6)-Antonio Scognamiglio (Nc) 7-5, 6-2.