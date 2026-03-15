Tennis, Battilani e Severi agli ottavi a Meldola

Siamo alla fase clou nel torneo di 3° categoria maschile del Ct Meldola. I primi a conquistare gli ottavi sono stati Luca Battistini (Ct Cesena) ed Andrea Severi (Alex Rambelli Academy). Tabellone finale, 4° turno: Claudio Valerio Calabrese (3.3)-Alessio Argnani (3.2) 6-1, 6-7 (5), 10-5, Leonardo Carioni (3.2)-Luca Franceschini (3.5) 6-4, 6-2, Alessandro Cortesi (3.3)-Filippo Flamigni (3.2) 6-2, 6-1, Giovanni Zardi (4.1)-Maikol Baldassarri (3.4) 6-3, 6-4, Alessandro Monti (3.3)-Marco Faoro (3.2) 6-2, 6-2, Andrea Niquoziani (3.2)-Alessandro Nanni (4.2) 6-0, 6-0, Alessandro Vavalà (3.2)-Francesco Bellarmino (3.3) 6-2, 2-0 e ritiro, Pietro Rossi (3.2)-Edoardo Vincenzi (3.3) 6-2, 2-0 e ritiro, Pietro Matteini (3.3)-Lorenzo Di Perna (3.2) 7-6 (5), 1-6, 10-4, Noah Cuppini (3.2)-Marco Vittori (3.3) 6-4, 4-6, 10-5.

Quinto turno: Luca Battistini (3.2)-Matteo Simeoni (3.2) 6-0, 6-3, Andrea Severi (3.2)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 6-1, 6-0.