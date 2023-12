Tennis, Bartoli vince il torneo di Pinarella

Luca Bartoli rispetta le indicazioni del seeding e si aggiudica da protagonista il torneo nazionale Open maschile (limitato al 5° gruppo della seconda categoria) organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella ed andato in scena sabato e domenica con la formula Rodeo. Il 2.5 portacolori del Tennis Club Viserba, accreditato della prima testa di serie, ha battuto in semifinale per 4-1, 4-0 il giovane 2.8 Dennis Ciprian Spircu ed in finale ancora con un secco 4-0, 4-1 il 3.1 Amedeo De Checchi (Tennis Club Padova). Quest’ultimo in semifinale aveva estromesso per 4-1, 4-2 il 2.8 ravennate Matteo Mucciarella (Ravenna Sport Center). Il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Nicoletta Pignato.