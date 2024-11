Luca Bartoli trionfa nel torneo Open del Ct Castel Maggiore, che si è disputato con la formula Rodeo. Il 2.6 del Tc Viserba, testa di serie n.2, ha battuto nei quarti il 3.5 Carlo Angeli 1-4, 4-3, 10-4, in semifinale il 2.7 Riccardo Marendon 3-4, 4-2, 10-5 e in finale il 2.6 Arturo Pierangeli, testa di serie n.1, per 4-1, 4-1. Pierangeli nei quarti aveva fermato il 2.8 Dario Zamagna 4-0, 4-0.