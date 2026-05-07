Tennis, Baronciani in semifinale a Riccione

Sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione va in scena il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile. Under 10 femminile, quarti: Camilla Testa-Matilde Lodi 6-1, 6-2, Lucilla Zammarchi-Giulia Galan 7-6, 6-1, Martina Taioli-Matilde Rava 6-2, 6-4, Giulia Paladini-Sofia Bindella 6-3, 6-3.
Under 10 maschile, quarti: Mathias Bedendo-Lluac Pragliola 6-1, 6-3, Pietro De Cesare-Noel Zefiro 7-6, 6-2. In semifinale anche Francesco Di Lena.
Under 12 maschile, secondo turno del secondo tabellone: Riccardo Monti-Alessandro Saracino 6-1, 6-1, Jacopo Tazzari-Ettore Guidi 6-2, 6-1, Matteo Silvani-Fabio Medri 6-0, 6-0.
Under 12 femminile, ottavi: Stefania Medeea Samoila-Anna Levoni 6-0, 6-0. Quarti: Ginevra Baronciani-Sofia Sabatini 6-1, 6-0.