Tennis, Bardi, Neri, Balestri avanti a Russi

Macina risultati il torneo Open organizzato dal Russi Sporting Club, il trofeo “Fira di Set Dulur”. Sezione 3.5-3.3, turno di qualificazione: Alan Adiel Bardi (3.3, n.4)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-3, 6-2, Giovanni Neri (3.3)-Edoardo Vincenzi (3.3, n.3) 7-5, 6-2, Giacomo Gordini (3.3, n.5)-Valentino Salami (3.3) 6-3, 6-4, Umberto Balestri (3.3, n.1)-Achille Mari (3.4) 6-2, 6-4. Femminile, tabellone finale, primo turno: Diamante Campana (3.2)-Sofia Baldani (2.8) 7-5, 6-2. Ottavi: Nicole Ballotta (2.7)-Maria Luce Ossani (2.7) 1-6, 7-6, 6-3.