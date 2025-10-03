Tennis, Bardi, Macori, Nardi avanti al Carpena

Il Villa Carpena ospita le pre-qualificazioni di 4° categoria, maschili e femminili. Nel singolare maschile si qualificano per il tabellone finale Andrea Bardi, Filippo Ruggeri, Andrea Nardi, Giulio Macori e Riccardo Albicini. Turno di qualificazione: Luca Giorgini (4.3, n.8)-Lorenzo Lami (4.4) 6-0, 6-3, Luca Pistorio (4.4)-Marco Fucci (4.3, n.9) 6-4, 6-1, Andrea Bardi (4.3, n.1)-Andrea Bergamaschi (4.5) 6-4, 7-6, Filippo Ruggeri (Nc)-Riccardo Valente (4.3, n.2) 7-5, 6-1, Andrea Nardi (4.3, n.3)-Marco Cantagallo (4.4) 4-6, 6-2, 10-7, Giulio Macori (4.3, n.4)-Samuele Fiore (Nc) 6-3, 6-1, Riccardo Albicini (4.3, n.6)-Luca Amato (Nc) 6-1, 6-1.Nel doppio maschile, quarti: Casadei-Barbieri (n.1) b. Sardi-Ruggeri 6-4, 6-3, Di Tante-Rossi (n.3) b. Iudica-Bertaccini 6-2, 7-5.