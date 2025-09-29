Tennis, Bardi e Tonin vincono a Massa

Alan Adiel Bardi e Giulia Tonin sono i vincitori del trofeo “Oremplast”, torneo di 3ª categoria organizzato con la formula Rodeo week-end dal Ct Massa Lombarda. Nella competizione maschile il 3.3 del Tennis Medicina ha messo in fila 5-3, 4-1 Ernesto Stentella Liberati (Country Club Bologna), in semifinale ha superato 4-2, 5-3 Edoardo Belletti (Ct Suzanne Lenglen 2 Fusignano) e nel match clou ha sconfitto con un doppio 4-0 Ian Catallo (3.3, Tc Faenza), qualificatosi per la finale regolando 4-2, 5-3 Umberto Balestri (Ct Suzanne Lenglen), che nel turno precedente aveva estromesso 5-4, 4-1 Andrea Scazzieri (Country Club Bologna).

Nella gara femminile Tonin ha battuto 4-1, 4-1 Ilaria Govoni (Virtus Bologna), 4-2, 4-1 in semifinale Gloria Gorzanelli (La Meridiana Modena) e in finale 4-2, 4-2 Sofia Mezzetti (Ct Granarolo). Quest’ultima in semifinale aveva prevalso, sempre alla distanza 2-4, 4-0, 7-5 su Asja Lucchini (Ct Porretta).