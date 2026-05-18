Tennis, Barchi, Forti, Magnoni superano il 4° turno al Carpena

Al Villa Carpena va in scena un grande appuntamento con il tennis giovanile di alto livello. Si sta giocando infatti una tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile che raduna al via ben 188 giocatori in sei tabelloni.

Under 12 femminile, secondo turno: Erica Garavini-Vittoria Ragazzini 6-4, 4-6, 10-5, Isabella Dalmonte-Anna Santi 4-6, 6-0, 10-4, Ginevra Altavilla-Anna Boschi 6-1, 6-1.

Under 12 maschile, turno di qualificazione Nc: Matteo Silvani-Edoardo Giusberti 6-2, 6-2, Tommaso Drei-Giulio Ricci 7-5, 6-2, Liam Lanzoni-Diego Picciuolo 6-2, 6-0. Secondo tabellone, 1° turno: Davide Crociani-Michele Cortesi 6-3, 6-0. Secondo turno: Elia Ymeraj-Mattia Pambianco 6-7, 6-1, 10-4. Terzo turno: Alessio Morozzi-Ludovico Tura (n.6) 6-2, 3-6, 10-3.

Under 14 femminile, secondo turno: Maria Vittoria Caggianese-Bianca Ricci 6-0, 6-2, Bianca Rasi-Chiara Gramellini 6-3, 6-4.

Under 14 maschile, primo tabellone, terzo turno: Nicolò Orazi-Andrea Malagoli 6-1, 6-7, 10-5, Jacopo Massa-Federico Giusberti 2-6, 6-2, 11-9, Riccardo Cenerelli-Elia Samorè 7-6, 6-2, Marco Pirini-Rayan Milandri 0-6, 6-0, 10-2. Quarto turno: Diego Barchi-Nicolò Orazi 6-1, 6-2, Giacomo Forti-Alessandro Morigi 6-2, 6-2, Luca Magnoni (n.6)-Andrea Bellavista 6-0, 7-5.