Tennis, Barbieri e Lugaresi vincono al Carpena / GALLERY

Si è concluso sui campi del Villa Carpena il torneo di pre-qualificazione Ibi di 4° categoria per il Master finale che si svolgerà al Foro Italico in concomitanza con gli Internazionali d’Italia. Nel maschile in finale Matteo Barbieri (Villa Carpena) si è imposto per 6-3, 6-2 su Matteo Arfellini (Polisportiva Buscherini). Nel singolare femminile, nel derby del Ct Cesena, Anastasia Lugaresi si impone 6-1, 6-3 su Emma Ceccarelli. Nel doppio maschile match-clou vinto da Vito Giuseppe Gentile-Federico Prugnoli su Alberto Zattini-Nicola Vacca 6-1, 6-3. Nel doppio femminile vittoria della coppia formata da Barbara Salvi ed Elisa Fabbri su Vittoria Montalti e Anastasia Lugaresi 6-2, 2-6, 10-4.