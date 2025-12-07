Tennis, Barasa, Balzani, Romagnoli negli ottavi a Pinarella

Avanza il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Nel maschile il primo a raggiungere i quarti è stato il 4.1 Andrea Samorì (n.1), portacolori del Forum Tennis, ottavi per Cristian Barasa (Forum), Simone Balzani (Ct Cesenatico), Fabrizio Romagnoli (Forum) e Manuel Gentile (Centro Tennis Argenta). Quarto turno: Oreste Mezzetti (4.6)-Alessandro Eugenio Vicini (4.2) 4-6, 6-3, 10-8, Cristian Barasa (4.1)-Andrea Bernardi (4.1) 1-6, 4-1 e ritiro, Simone Balzani (4.1)-Davide Donadi (4.1) 6-1, 6-1, Fabrizio Romagnoli (4.2)-Giorgio Nardini (4.3) 6-3, 6-1, Manuel Gentile (4.2)-Andrea Giuliani (4.4) 6-3, 6-1.

Femminile, ottavi: Valentina Baldinini (4.3)-Giuditta Frontali (4.4) 6-4, 6-3.