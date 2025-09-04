Tennis, Baldoni-Perfetti la finale a Massa

Erano le prime due teste di serie e sono puntualmente arrivate a contendersi stasera alle 20 il 22° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Ct Massa Lombarda. Nella parte alta del tabellone, Stefano Baldoni (2.1, Ct Giotto Arezzo), vincitore delle ultime due edizioni, in semifinale ha regolato 6-4, 6-1 Jacopo Landini (2.4, Tc Pistoia). Di fronte ci sarà Noah Perfetti: il 2.2 faentino ha staccato il pass per il match clou imponendosi in rimonta, 3-6, 6-4, 6-2 sul modenese Luca Parenti.