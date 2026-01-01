Tennis, Baldisserri regna a Riccione

Enrico Baldisserri è il nuovo re di Riccione. In una finale tutta romagnola il 21enne giocatore imolese ha travolto 6-1, 6-1 il faentino Mattia Bandini completando il percorso netto nel torneo Open, il memorial “Piero Serafini”. Il 2.2 del Ct Bologna, testa di serie n.1, ha perso nel suo cammino vincente appena cinque games: l’imolese ha vinto infatti nei quarti per rinuncia del suo avversario, il 2.6 Federico Baldinini, poi ha regolato per 6-2, 6-1 il 2.4 forlivese Tommaso Filippi (Forum), in finale è arrivato un successo netto 6-1, 6-1 sul faentino Mattia Bandini (Tc Faenza). Come detto finale a senso unico, Bandini vince il primo game sul suo servizio, poi subisce una striscia negativa di 11 games a zero. Sul 6-1, 5-0 Bandini è riuscito a conquistare un game prendendosi molti rischi, ma Baldisserri ha chiuso nel game seguente dopo appena 55 minuti di gioco.

Alle battute finali anche i tabelloni a chiusura di 4° categoria e di 3°. Nel tabellone di 3° finale tra Edoardo Pozzi (Coopesaro Tennis) e Andrea Monti (Ct Cesena) che si è imposto 6-4, 6-4. Semifinali: Pozzi (3.1)-Alessandro Bacchini (3.2) 7-5, 6-2, Monti (3.1)-Francesco Muratori (3.1) 6-4, 6-0.

Nel tabellone di 4° categoria Federico Romani ha vinto il derby del Ct Cerri di Cattolica su Matteo Silvagni 4-6, 7-5, 12-10. Semifinali: Silvagni (4.1)-Daniele Mastromattei (4.1) 6-1, 6-2, Federico Romani (4.1)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-0, 6-7 (0), 14-12.