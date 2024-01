Tennis, Baldinini vince il torneo di Cesenatico

Federico Baldinini trionfa sui campi del Tennis Club Parckin “Circolino” di Cesenatico nel torneo nazionale di 3° maschile, andato in scena nell’ultimo weekend con la formula Rodeo. Il 3.1 del Ten Sport Center era accreditato alla vigilia della quarta testa di serie e nel suo cammino vincente ha battuto nei quarti il 3.1 Francesco Mandelli per 4-1, 4-2, in semifinale il n.1 del seeding, il giovane 3.1 Beniamino Savini per 2-4, 4-2, 10-5 ed in finale il 3.2 Gabriele Sgroi (Ct Cesena) per 4-1, 4-3 (5). Nell’altra semifinale successo di Sgroi sul n.2 del seeding, il 3.1 Giacomo Caroli per 1-4, 4-1, 10-4. Si è aperta così, con questo bel torneo che ha mostrato un livello tecnico importante, la stagione del Tennis Club Parckin di Cesenatico. Il giudice di gara è stato Massimo Carli, direttore di gara Lorenzo Tavani.