Tennis, Baldinini trionfa al torneo di Pinarella

Federico Baldinini ed Enea Vinetti sono stati i protagonisti, giovedì sera, della finale del torneo nazionale di 3° in corso sui campi del Ten Sport Center di Pinarella. Ha vinto il titolo Baldinini con un netto 6-2, 6-3.

L’hanno fatta dunque da padrone i giovani giocatori del Ten Sport Center, visto che tre giocatori su quattro erano portacolori del Club cervese ed in finale sono giunti due giocatori di casa.

Quarti: Federico Baldinini (3.1, n.1)-Luca De Giovanni (3.1, n.9) 6-1, 6-1, Andrea Valli (3.1, n.5)-Gabriele Sgroi (3.2) 6-2, 6-2, Diego Orlando (3.1, n.3)-Giacomo Zauli (3.1, n.6) 7-6 (5), 6-0, Enea Vinetti (3.1, n.2)-Tommaso Servadei (3.1, n.7) 6-3, 6-2. Semifinali: Baldinini-Valli 6-2, 6-0, Vinetti-Orlando 6-4, 6-3.

Il giudice di gara è stata Nicoletta Pignato, direttore di gara Thomas Rosti.

Intanto da sabato si gioca, sempre sui campi del Ten Sport Center di Pinarella, il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile, il trofeo “Golfetta”. Sono 48 i giocatori al via, di cui 22 a livello di Under 10. Nell’Under 12 maschile (26 iscritti) le teste di serie sono andate nell’ordine a Mattia Vincenzi, Giulio Tiberio Speranza, Ludovico Zammarchi e Lorenzo Orselli.