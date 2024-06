Federico Baldinini batte Federico Strocchi e si aggiudica la finale del nazionale di 3° categoria del Tc Comune di Ravenna (montepremi complessivo di 400 euro), andata in scena lunedì pomeriggio. Nel match-clou Baldinini si è imposto 6-0, 6-1 mettendo il sigillo su un torneo molto brillante. In semifinale il portacolori del Ten Sport di Pinarella ha battuto 6-3, 6-1 Alessandro Manco, mentre Federico Strocchi (Tc Riccione) si è imposto per 3-6, 6-1, 12-10 su Federico Lambertini (Cus Ferrara).