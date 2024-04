Gran finale domenica per il memorial “Mario Borghetti”, il torneo di 3°, maschile e femminile, sui campi del Ct Cervia. Nel maschile successo di Federico Baldinini (Ten Sport Pinarella) che ha sconfitto in finale 6-3, 6-1 Riccardo Pretolani (Ct Massa) che in semifinale aveva beneficiato del ritiro di Tommaso Servadei. Nel femminile vince Alice Rossi (Ct Casalboni) che si è imposta su Carolina Bondi (Tc Ippodromo) 6-3, 7-5. Semifinali: Bondi-Matteucci 6-2, 6-3, Rossi-Pellandra 6-1, 6-4.