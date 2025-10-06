Tennis, Baldassarri vince il Rodeo di Porto Fuori

Week-end con il tennis giovanile al Tennix Training Center di Porto Fuori. Da venerdì a domenica è andato in scena il torneo Under 10, maschile e femminile. Sono stati 30 i giocatori al via, 17 nel singolare maschile, 13 nel femminile. Nell’Under 10 femminile successo di Sofia Grimandi (Esselon Tc Castel d’Argile) in finale su Camilla Testa (Ct Rimini) 4-0, 4-0. Semifinali: Grimandi-Agata Pianezzola 5-3, 4-2, Camilla Testa-Alice Fabbri 3-5, 4-2, 7-5.

Nel maschile si registra la vittoria di Nathan Baldassarri (Tc Imola) che ha battuto in semifinale Giulio Paolucci 4-0, 4-1 e in finale Giacomo Alesio (Tennix Training Center) per 2-4, 5-3, 8-6. In semifinale: Alesio-Leonardo Giommi 4-2, 4-1.