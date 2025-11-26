Tennis, Bacchini avanza a Istanbul

Belle prestazioni dei giovani allievi del Tc Riccione impegnati nel torneo Tennis Europe Under 14 turco di Istanbu. Alessandro Bacchini ha battuto nelle qualificazioni l’americano Vardar 6-0, 6-0 e il turco Gumussoy 6-2, 6-1, poi nel primo turno del tabellone principale ha piegato l’altro turco Aygun 6-0, 6-1.

Si fermano subito Leonardo Cinciarini, sconfitto 6-2, 6-4 dal turco Arslan e Davide Capodagli battuto 6-2, 6-1 da Vural, mentre Alessandro Casanova, dopo aver superato i turchi Saral (6-2, 6-0) e Baysan (6-2, 6-2), cade contro lo spagnolo 4-6, 6-0, 11-9. I quattro giovani del Tc Riccione sono seguiti nella trasferta turca dal maestro Luca Marco Casanova.