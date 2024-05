Tennis B2, Tc Faenza sconfitto in casa dal Tc Pavia

Il Tennis Club Faenza perde un’occasione per muovere ancora la classifica, in seguito ad una sconfitta in casa dal Tc Pavia 4-2.

Trattasi di una sfida equilibrata, che avrebbe potuto concludersi quantomeno in parità. Due vittorie per entrambi i club nei singoli.

Agevoli i due successi faentini, con il serbo Matej Sabanov che ha prevalso senza problemi contro Biagio Gramaticopolo per 6-1, 6-4, e con Giacomo Botticelli che ha battuto Andrea Lodigiani per 6-4, 6-3. Più sofferti invece i due successi dei patavini: Leonardo Malgaroli ha battuto Mattia Bandini 7-5, 6-3 al termine di un match molto combattuto, mentre Marco Simone Cavaliere si è imposto su Edoardo Pompei 7-5, 0-6, 6-2 in una partita altalenante. I lombardi si sono poi aggiudicati entrambi i doppi, giocati con fasi molto equilibrate. Nascardi-Cavalieri hanno avuto la meglio su Pompei-Botticelli 7-6 (7-5), 6-1 e Gramaticopolo-Malgaroli hanno prevalso su Sabanov e Bandini 3-6, 6-4, 10-5 al super tiebreak.