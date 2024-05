Tennis B2 donne, il Tc Faenza pareggia col Ct Reggio Emilia

FAENZA. Primo punto stagionale per il Tennis Club Faenza in B2 femminile, grazie al pareggio casalingo per 2-2 contro il Ct Reggio Emilia. Nei singolari Sandy Mamini ha superato la lituana Tia Kaukenas 6-1, 6-1 e Clara Sansoni si è imposta su Arianna Galeazzi 7-5 (7-5), 6-4, mentre Alessia Ercolino nulla ha potuto contro la forte Giulia Guidetti che ha prevalso 6-1, 6-1. Nel doppio, vittoria per le reggiane Guidetti e Galeazzi contro Ercolino e Veronica Valgimigli 7-5, 6-3.

In un altro match del girone il Ct Casalboni di Santarcangelo è stato battuto 3-1 sui campi del Circolo Tennis Santa Margherita Ligure. I parziali: Alice Rossi-Emma Peretti 1-0 e ritiro, Francesca Miglio-Aurora Lombardi 6-1, 6-1, Marine Partaud-Serena Gugnali 6-0, 6-0, Partaud-Miglio b. Elisa Gugnali-Camilla Fabbri 7-5, 6-4.

Domenica prossima (dalle 10): Virtus Bologna-Tc Faenza, riposa il Ct Casalboni.