Tennis B2 donne, il Ct Casalboni pareggia al debutto col President Club Parma

SANTARCANGELO. Inizia con un buon pareggio interno per 2-2 contro il President Tennis Club di Parma il cammino del Ct Casalboni Santarcangelo in B2 femminile. Contro le emiliane, domenica, i punti clementini sono arrivati da Camilla Fabbri che ha battuto 6-2, 7-5 Alessia Delmonte e da Elisa Gugnali che non ha dato scampo (6-2, 6-0) a Sofia Motti. Negli altro match sconfitta in singolare di Serena Gugnali contro Rebeka Stolmar per 6-4, 7-6 (4) e del doppio Fabbri-Elisa Gugnali contro Stolmar-Motti per 6-4, 6-3. Domenica (dalle 10) il Ct Casalboni scenderà in campo a Bologna contro la Virtus che può schierare le 2.3 Stefania Rachel Rubini ed Arianna Zucchini, la 2.6 Francesca Terzi e la 2.7 (santarcangiolese) Sveva Azzurra Pansica.