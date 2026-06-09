Tennis, avanzano spediti il “Circolino Open by Galvanina” del Ct Rimini e l’Emilia-Romagna Junior Tour del Tc Ippodromo

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Enea Vinetti
Enea Vinetti

RIMINI. Avanza sui campi del Circolo Tennis Rimini il torneo nazionale “Circolino Open by Galvanina” dotato di ben 8000 euro di montepremi. Conquistano il 5° turno Filippo Di Perna, per il forfait del suo avversario, il giovane cervese Enea Vinetti (Ten Sport Center) ed il forlivese Jamal Urgese (Forum).

4° turno: Federico Bove (2.5)-Diego Orlando (2.6) 6-4, 6-1, Antonio Ferraro (2.7)-Federico Baldinini (2.5) 6-2, 6-1, Gianmarco Troiano (2.5)-Simone Piraccini (2.7) 6-3, 6-1, Enea Vinetti (2.6)-Luca Grandi (2.8) 6-0, 6-1, Davide Brunetti (2.7)-Alessandro Fiocchi (2.5) 6-3, 6-4, Jamal Urgese (2.6)-Mattia Muraccini (2.7) 6-3, 6-2, Francesco Cartocci (2.5)-Matvii Lemishko (2.8) 2-6, 7-5, 10-8.

CESENA. Macina risultati sui campi del Tennis Club Ippodromo di Cesena il torneo giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Si tratta del Circuito regionale d’eccellenza per il settore giovanile e nella tappa di Cesena, che terrà banco fino al 14 giugno, si presentano al via 132 giocatori suddivisi in sei tabelloni, di cui 39 solo a livello di Under 10, categoria nella quale si gioca una prima fase a livello di Under 9.

Under 9 maschile, turno di qualificazione: Edoardo Alessi-Gregorio Fantini 6-3, 6-0, Mattia Fabiani-Marco De Coppi 6-0, 6-0. 1° turno tabellone finale: Leonardo Gaudenzi-Filippo Leone Alfaroli 6-0, 6-1, Filippo Jay Farolfi-Elia Nanni 6-3, 6-2.

Under 10 femminile, 1° turno: Vera Bacchi-Matilde Fusai 6-1, 4-6, 10-6. In semifinale Matilde Lodi.

Nell’Under 12 maschile secondo tabellone, 1° turno: Matteo Silvani-Jacopo Mengozzi 6-0, 6-0.

2° turno: Manuel Vacca-Enrico Cavaliere 6-2, 6-2. 3° turno: Giacomo Barbieri-Matteo Lotti 6-0, 6-3, Filippo Guerrini-Alessandro Frezza 4-6, 6-4, 11-9.

Nell’Under 12 femminile (12 iscritte) n.1 Alessia Barducci, n.2 Emma Mattone. 1° turno: Maya Puscas-Anna Battistini 6-4, 6-2, Alissa Capellini-Vittoria Ragazzini 7-5, 2-6, 11-9.

Passiamo all’Under 14 dove si mettono in evidenza Edoardo Casadei, Riccardo Cenerelli ed Elia Samorè.

Nel maschile turno di qualificazione: Thomas Carroli-Gabriele Battistini (n.1) 6-3, 6-2, Lorenzo Casadei (n.2)-Alessandro Morigi 6-3, 7-5.

Tabellone finale, 1° turno: Filippo Drudi-Ryan Milandri 6-0, 4-6, 10-8, Julian Macini-Gianmaria Mancini 6-3, 6-4,

2° turno: Edoardo Casadei-Riccardo Paglionico 6-4, 6-7, 10-7, Riccardo Cenerelli-Diego Casadei 6-3, 6-1, Elia Samorè-Lorenzo Saccani 6-2, 1-6, 13-11.

Nel femminile primo tabellone con Beatrice Zavalloni n.1 e Greta Aldini n.2, nel tabellone finale n.1 Alessia Barducci, n.2 Emma Mattone. Si qualifica Lia Minghini.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

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