Tennis, avanza il torneo giovanile di Cattolica

Avanza il torneo nazionale giovanile Under 10 e 12 organizzato dalla Galimberti Tennis Team sui campi del Queen’s Club di Cattolica. Sono 74 i giocatori complessivamente iscritti nei quattro tabelloni in programma a Cattolica. Tra questi sono 27 i giocatori al via nei due tabelloni Under 10.

Under 10 femminile, 1° turno: Lina Mazzarini-Giulia Paladini 6-4, 6-2.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Leonardo Oligeri-Federico Campana 7-5, 3-6, 10-8. 1° turno tabellone finale: Lapo Ricciardelli-Fabio Medri 6-1, 6-3, Leonardo Castori-Amedeo Chietera 6-1, 6-0, Manuel Vacca-Nicola Fabbri 6-4, 6-3, Tommaso Drei-Emanuele Capra 6-4, 6-1. Quarti anche per Giovanni Sabato.

Nell’Under 12 maschile (35 iscritti) si parte con il primo tabellone per gli Nc, nel tabellone finale teste di serie nell’ordine a Tommaso Monti, Riccardo Arcangeli, Matteo Campana ed Alessandro Marcolini. Già al 3° turno Edoardo Basili, bene Alessandro Pinto, Elia Samorè, Gioele Romboli ed Enea Corazza.

1° turno tabellone finale: Alessandro Pinto-Tommaso Semprini 6-4, 6-1, Elia Samorè-Denny Bentini 6-4, 2-6, 10-8, Gioele Romboli-Nicolò Orazi 6-3, 6-2, Enea Corazza-Pietro Lorenzetti 6-1, 6-1. 2° turno: Edoardo Basili-Lorenzo Guglielmino 6-3, 6-1.

Nell’Under 12 femminile si qualificano Giulia Natali e Vittoria Pracucci. Turno di qualificazione: Giulia Natali-Anna Pesaresi 6-4, 6-2, Vittoria Pracucci-Rachele Antonelli 2-6, 7-5, 10-6.

Il giudice arbitro dei tabelloni è Paolo Calbi, giudice arbitro di gara Monica Costa, direttore di gara Nazario Boni.