Tennis: avanza i Terza del Casalboni e del Valle del Rubicone, parte il “Città di Meldola”, i risultati dei Quarta al Ten Sport Center e al Misano Sporting Club

SANTARCANGELO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria maschile e femminile del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo.

Nel maschile ottavi per Nicolò Ceccarelli, Alberto Compagnoni e Mario Borghi, nel femminile avanzano Camilla Speranza, Margaret Tonelli, Daniela Morigi e Valentina Montebugnoli.

Tabellone finale, 3° turno: Valerio Carli (3.5)-Matteo Casadei (3.5) 6-4, 7-5, Simone Ricchi (3.5)-Fulvio Cesari (4.1) 7-6, 4-6, 10-6, Alessandro Manduchi (3.4)-Giovanni Fabiani (3.5) 6-2, 6-0, Pietro Matteini (4.1)-Giacomo Francini (3.5) 6-3, 6-1, Elia Michelangelo Cicognani (3.4)-Francesco Mazza (3.5) 6-3, 6-3.

4° turno: Nicolò Ceccarelli (3.4)-Jacopo Andruccioli (3.3, n.8) 6-1, 6-2, Alberto Compagnoni (3.4)-Simone Rocchi (3.5) 6-3, 6-4, Mario Borghi (3.4)-Jacopo Canini (3.3, n.7) 7-5, 6-1.

Ottavi anche per Giovanni Neri (3.3), Simone Padovani (4.1) e Jeremiah Tiger Pfister (3.3).

Femminile, 1° turno tabellone finale: Camilla Speranza (3.5)-Claudia Crescentini (4.1) 6-4, 6-4, Margaret Tonelli (3.5)-Elisabetta Pastore (4.1) 6-3, 6-3. 2° turno: Daniela Morigi (3.4)-Bernadetta Soriano (4.1) 6-0, 6-0, Valentina Montebugnoli (4.1)-Viola Moretti (3.5) 6-3, 2-6, 11-9.

Il torneo, diretto dal giudice di gara Massimo Carli e dal direttore di gara Marcello Lotti, si concluderà il 7 settembre.

GATTEO. Da sabato si gioca sui campi del Circolo Valle del Rubicone il trofeo “Città di Gatteo”, il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) maschile che terrà banco fino al 14 settembre. Sono 27 i giocatori al via, si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Giovanni Casadei, Aldo Maria Zangheri, Federico Ricci ed Andrea Lombardini. 2° turno: Gianni Paglierani (4.4)-Simone Mazzoni (Nc) 6-1, 7-5, Matteo Zanotti (Nc)-Fabio Montebelli (4.4) 2-6, 6-4, 10-1.

3° turno: Nicola Calanca (Nc)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-1, 6-2.

Teste di serie nel tabellone finale nell’ordine per il 3.4 Mattia Sirilli ed il 3.5 Guido Giugliano.

Il giudice di gara è Massimo Carli.

MELDOLA. Scatta domani il torneo nazionale di 3° organizzato dal Circolo Tennis Meldola. Si tratta della quarta edizione del torneo “Città di Meldola”, primo trofeo “Madonna del Popolo” che terrà banco fino al 16 settembre. Sono 63 i giocatori al via in questo torneo di 3° maschile limitato al 3° gruppo. Le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.3 Alessio Argnani, Marco Vittori, Mattia Battistini, Giovanni Pambianco, Isaac Casalboni, Andrea Covezzi, Massimiliano Antonini e Fabio Folletti.

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.

CERVIA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella che sarà protagonista per tutta la prossima settimana per concludersi il 7 settembre. Approdano al 6° turno Daniel Pellegrini, Fabio Altadonna, Gianpaolo Magnani e Simone Balzani.

4° turno: Alessandro Nanni (4.4)-Manuele Parini (4.6) 6-7, 6-2, 10-3, Alessandro Piraccini (4.5)-Gianni Paglierani (4.4) 6-1, 6-1, Dario Ventura (4.5)-Marco Gottardo Mellina (Nc) 7-6, 6-4, Dante Bevilacqua (Nc)-Andrea Giuliani (4.4) 7-6, 1-6, 10-6.

5° turno: Daniel Pellegrini (4.2)-Alessandro Giannini (4.3) 6-4, 6-3, Fabio Altadonna (4.3)-Giovanni Ghinassi (4.5) 6-1, 6-0, Gianpaolo Magnani (4.3)-Alessandro Monti (4.5) 6-3, 4-6, 10-4, Cristiano Pinna (4.2)-Carlos Bevilacqua (4.3) 6-2, 6-3, Simone Balzani (4.2)-Thomas Guerra (4.3) 6-4, 7-5.

Nel femminile 1° turno: Elisa Gentili (4.6)-Lorena Maritza Penate (Nc) 2-6, 6-3, 10-7, Chis Frida Rodica (Nc)-Angela Risso (Nc) 3-6, 6-4, 10-2.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato.

MISANO. Sui campi del Misano Sporting Club va in scena da sabato il torneo nazionale di 4° (limitato al 3° gruppo) maschile. Sono 55 i giocatori iscritti che si daranno battaglia fino alla finale prevista per domenica. Avanzano Marco Martelli, Nicolò Carta e Fabio Montebelli

Tabellone finale, 1° turno: Matteo Della Biancia (Nc)-Enrico Fantini (4.6) 6-0, 6-2, Pierluigi Pennacchini (4.5)-Paolo Petrone (Nc) 6-2, 4-6, 10-6.

2° turno: Paolo Cancellato (4.4)-Manuel Masia (4.4) 7-5, 6-1, Matteo Della Biancia (Nc)-Lorenzo Bezziccheri (4.4) 6-4, 6-1, Omar Vergari (4.5)-Lorenzo Semprucci (4.4) 6-4, 6-7, 10-7, Pietro Sodani (4.4)-Stefano Muccini (4.6) 6-0, 6-1.

3° turno: Francesco Lori Costantini (4.4)-Jorg Pfister (4.3, n.6) 7-5, 6-7, 11-9, Marco Martelli (4.3)-Enrico Bianconi (4.3) 6-4, 6-0, Nicolò Carta (4.3)-Matteo Tardini (4.3) 5-7, 6-3, 10-2, Fabio Montebelli (4.4)-Lorenzo Salvoni (4.4) 6-3, 7-5.

Già negli ottavi Daniele Bracci (4.4) e Matteo Battistini (4.3).

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.