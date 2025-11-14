Tennis: Asbi Imola e Faenza a segno nella seconda giornata del “Biagi”

RIMINI. Giocata la seconda giornata del trofeo “Rossella Biagi”, il torneo regionale giovanile a squadre riservato al settore femminile. Nel 1° girone l’Asbi Imola ha battuto in casa 3-0 lo Sporting Club Parma: Greta Bighini-Ginevra Longhi 6-1, 6-1, Bianca Bulzamini-Aurora Picco 6-1, 6-0, Torluccio-Bighini b. Longhi-Picco 6-3, 6-1. Domenica (dalle 15) la terza giornata: Asbi Imola-Tc Fidenza B. Nel 4° girone successo in trasferta del Tc Faenza per 3-0 sui campi del Ct Casalboni: Caterina Cova-Ginevra Baldazzi 7-5, 6-4, Sofia Muccinelli-Emma Moroni 1-6, 6-4, 10-8, Cova-Samorì b. Moroni-Baldazzi 6-4, 6-7, 10-4. Domenica la 3° giornata: Ct Zavaglia-Ct Casalboni.

