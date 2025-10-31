Tennis, Asbi e Zavaglia brillano al “Biagi”

Giocata la prima giornata del torneo regionale a squadre femminile “Rossella Biagi”, il trofeo giovanile che vede in campo le giocatrici nate dal 2011 al 2013. Nel primo girone l’Asbi Imola ha vinto 3-0 sui campi del Ct Correggio: Greta Bighini-Annika Camparini 6-3, 6-3, Bianca Bulzamini-Camilla Mammi 6-1, 6-4, Bighini-Bulzamini b. Montanari-Bertani 6-2, 6-4. Nel 4° girone parte alla grande il Ct Zavaglia che ha vinto 3-0 sui campi del Tc Faenza nel derby: Diamante Campana-Miriam Samorì 6-1, 6-0, Anna Foschini-Sofia Muccinelli 6-0, 6-0, Campana-Foschini b. Cova-Muccinelli 6-0, 6-1.