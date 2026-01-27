Tennis: Asbi, Cesena, 2000 Cervia e Riccione B debuttano col piede giusto al “Città di Nonantola” femminile

RIMINI. Giocata la prima giornata del trofeo “Città di Nonantola” femminile, la competizione regionale a squadre riservata alle giocatrici con classifica massima 3.4. Nel 7° girone successo casalingo dell’Asbi Imola per 2-1 sul Tc Marfisa di Ferrara, mentre il Tc Riccione C ha perso in casa 2-1 contro la Virtus Bologna. Sabato (dalle 14.30) la seconda giornata: Virtus Tennis-Asbi Imola e Tc Marfisa-Tc Riccione C. Nell’8° girone vincono all’esordio Polisportiva 2000 Cervia e Ct Cesena. Polisportiva 2000 Cervia-Tc Riccione A 2-1: Roberta Fabbri-Elisabetta Dallari 6-0, 7-6, Elena Tarini-Mirella Mancini 6-3, 6-2, Tarini-Benati b. Mancini-Schiano 6-4, 6-1. Ct Cesena-Ct Cerri 3-0: Clare Molari-Lucia Pecci 3-6, 6-4, 10-8, Chiara Sbrighi-Daniela Guzzi 6-0, 6-2, Sbrighi-Capelli b. Galeone-Montanari 4-6, 6-0, 11-9. Sabato: Ct Cerri-Polisportiva 2000 Cervia e Tc Riccione A-Ct Cesena. Nel 9° girone il Tc Riccione B ha battuto in casa 2-1 il Tc Viserba: Cristina Berardi-Francesca Stefanelli 5-7, 6-1, 10-4, Cristina Cesarini-Erica Gasperoni 6-2, 6-1, Bernardi-Grandi b. Bartolini-Cesarini 6-1, 7-6. Sabato: Tc Coriano-Tc Riccione B.