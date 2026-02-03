Tennis, Asbi, Cervia e Cesena a segno al “Nonantola”

Giocata la seconda giornata della prima fase a gironi del trofeo “Città di Nonantola” femminile. Nel 7° girone Virtus-Asbi Imola 0-3: Greta Bighini-Priscilla Rossi 4-6, 6-2, 10-5, Carlotta Gherardi-Beatrice Arienti 6-2, 6-3, Flores Baltodano-Monducci b. Franzoso-Arienti 6-4, 6-1. Tc Marfisa Ferrara-Tc Riccione C 2-1, per il Club riccionese punto in doppio con D’Erasmo-Marchetti su Gargiulo-Sabbatani per 2-6, 6-3, 10-4.
Nell’8° girone si sono giocate Ct Cerri-Polisportiva 2000 Cervia 0-3: Elena Tarini-Manuela Mazzanti 7-6, 6-4, Alice Pignatti-Giulia Ricci 6-2, 6-3, Tarini-Dallari b. Fumelli-Montanari 6-3, 6-2. Tc Riccione A-Ct Cesena 0-3: Letizia Crociati-Roberta Fabbri 6-4, 4-6, 11-9, Stefania Capelli-Annalisa Schiano 6-2, 6-2, Sbrighi-Crociati b. Viviani-Fabbri 6-1, 6-0.
Nel girone Tc Coriano-Tc Riccione B 1-2: Cristina Berardi-Claudia Crescentini 6-2, 6-1, Federica Bartolini-Manuela Parri 7-6, 6-4, Benedetti-Drudi b. Berardi-Cesarini 5-7, 6-3, 10-5.