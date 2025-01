Bella finale per Jacopo Antonelli nel torneo Open di Natale del Tennis Tolentino. Il 2.5 riccionese allievo della Galimberti Academy ha battuto negli ottavi il pari classificato Enrico Piergallini 6-3, 1-6, 7-6, nei quarti il 2.6 Diego Fornaci 6-2, 6-1 e in semifinale il 2.5 Francis Yaniche Boagnon 6-2, 6-4, prima della sconfitta 6-1, 6-0 in finale contro l’altro 2.5 Edoardo Lamberti (n.2).