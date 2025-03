Tennis, Anna Parmeggiani trionfa nelle prequalificazioni Ibi del Tc Riccione

RICCIONE. Anna Parmeggiani trionfa sui campi di casa. La giovane portacolori del Tc Riccione ha battuto 6-3, 6-0 Mirna Macchini (Ct Cerri) nella finalissima, andata in scena sui campi del Tennis Club Riccione, nelle prequalificazioni Ibi di 4° categoria femminile. In semifinale Mirna Macchini (4.1, n.6) ha battuto 6-4, 1-6, 10-8 la 4.2 Bernadetta Soriano (Ct Rimini), mentre Anna Parmeggiani (4.2) si è imposta per 3-6, 6-2, 10-6 su Claudia Crescentini (4.2), portacolori del Tc Coriano.

Nella finale per il 3° posto (oggi alle 17.30): Bernadetta Soriano (4.2)-Claudia Crescentini (4.2) 7-6, 6-1.

Nel doppio vittoria della coppia formata da Manuela Parri e Caterina Benedetti che in finale ha superato Roberta Fabbri e Mirella Mancini per 6-3, 6-7, 10-8. Semifinali: Roberta Fabbri-Mirella Mancini (n.1) b. Camilla Brolli-Giorgia Cevoli (n.4) 6-2, 6-4. Nell’altra semifinale Manuela Parri-Caterina Benedetti hanno beneficiato del forfait di Federica Bartolini-Cristina Berardi.Il giudice di gara è Simone Lusini.