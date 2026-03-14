Tennis, Anna Parmeggiani prima finalista al Terza del Tc Riccione

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Tennis, Anna Parmeggiani prima finalista al Terza del Tc Riccione

RICCIONE. Alle battute finali sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale femminile di 3° (limitato alle 3.4) e 4° categoria, di singolare e doppio. Anna Parmeggiani batte Roberta Fabbri nel derby del Tc Riccione ed è la prima finalista, in semifinale anche Ioana Bala (Tc Riccione). Oggi alle 14 la semifinale Bala-Elisabetta Pastore.

Tabellone finale, quarti: Elisabetta Pastore (3.5)-Margaret Tonelli (3.5) 6-4, 6-2, Ioana Bala (3.4, n.1)-Emma Molinari (3.5) 6-3, 6-2. Semifinale: Anna Parmeggiani (3.4, n.3)-Roberta Fabbri (4.1) 6-4, 6-2.

Nel doppio la prima coppia finalista è quella composta da Camilla Mondolfi e Margarita Rosario Dominguez, testa di serie n.2, che in semifinale hanno battuto in semifinale 6-2, 6-0 Tonelli-Frontini (n.3).

Quarti: Parmeggiani-Bala (n.1) b. Crociati-Pignatti 6-3, 6-3, Benedettini-Mancini (n.4) b. Morelli-Lusini 7-5, 6-0.

Il torneo si concluderà domenica con le finali.

Il giudice di gara è Simone Lusini.

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