Tennis: Anna Parmeggiani prima finalista al Tc Riccione, partito il Terza del Circolo Contrada di Sarsina

RICCIONE. Alle battute finali sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale femminile di 3° (limitato alle 3.4) e 4° categoria, di singolare e doppio. Anna Parmeggiani batte Roberta Fabbri nel derby del Tc Riccione ed è la prima finalista, in semifinale anche Ioana Bala (Tc Riccione). Oggi alle 14 la semifinale Bala-Elisabetta Pastore.

Tabellone finale, quarti: Elisabetta Pastore (3.5)-Margaret Tonelli (3.5) 6-4, 6-2, Ioana Bala (3.4, n.1)-Emma Molinari (3.5) 6-3, 6-2. Semifinale: Anna Parmeggiani (3.4, n.3)-Roberta Fabbri (4.1) 6-4, 6-2.

Nel doppio la prima coppia finalista è quella composta da Camilla Mondolfi e Margarita Rosario Dominguez, testa di serie n.2, che in semifinale hanno battuto in semifinale 6-2, 6-0 Tonelli-Frontini (n.3).

Quarti: Parmeggiani-Bala (n.1) b. Crociati-Pignatti 6-3, 6-3, Benedettini-Mancini (n.4) b. Morelli-Lusini 7-5, 6-0.

Il torneo si concluderà domenica con le finali.

Il giudice di gara è Simone Lusini.

SARSINA. Partito il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. Primi match in questa classica del tennis valligiano che terrà banco fino al 27 marzo. Sono 49 gli iscritti al torneo che prevede tre fasi distinte. Si parte con il tabellone Nc-4.5 nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.5 Maico Mascheri, Gianluca Madeddu e Manuel Bravaccini. Secondo tabellone con le teste di serie andate nell’ordine ai 4.1 Daniel Pellegrini, Pier Luigi Bertozzi, Giuseppe Vito Gentile, Andrea Samorì, Matteo Sirca, Andrea Palai e Michele Rossi. Nel tabellone finale le teste di serie sono state assegnate ai 3.3 Alessandro Di Vittorio, Claudio Valerio Calabrese, Elia Michelangelo Cicognani, Francesco Mazzotti, Dante Terzi, Stavros Papageorgiou, Federico Sparagi e Tommaso Lombardi. Subito a segno Carmine Greco (Tc Ippodromo), Ivan Ravaioli (Tc Ippodromo) e Francesco Zanni (Club La Meridiana).

Primo turno Nc: Carmine Greco (Nc)-Alessio Bagaglia (Nc) 6-2, 6-1, Ivan Ravaioli (Nc)-Simone Cantagalli (4.6) 6-0, 6-0, Francesco Zanni (4.6)-Stefano Versari (4.6) 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.