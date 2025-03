Tennis, Anna Foschini in finale al Queen’s

Battute finali al torneo Under 10 e 12 della Galimberti Team sui campi del Queen’s Club di Cattolica. Under 10 femminile, quarti: Beatrice Benvenuti-Lina Mazzarini 6-0, 6-0, Noemi Gallina-Maya Puscas 6-3, 6-1, Micol Foggia-Emma Mattone 6-1, 6-2. Nell’Under 10 maschile semifinali per due portacolori del Villa Carpena, Giacomo Barbieri ed Edoardo Garoia, per Lapo Riccardelli (Galimberti) e Leonardo Castori (Tennix Training Center). Quarti: Giacomo Barbieri-Tommaso Drei 6-1, 6-1, Edoardo Garoia-Mattia Gaggi 7-5, 6-2, Lapo Ricciardelli-Giovanni Sabato 6-3, 6-2, Leonardo Castori-Manuel Vacca 6-1, 7-5.

Nell’Under 12 maschile semifinali per Enea Corazza (Galimberti Tennis Team) e Pietro Allegra (Ct Cesena). Quarti: Allegra-Alessandro Marcolini (n.4) 6-4, 6-1, Corazza-Matteo Campana (n.3) 7-5, 6-2. Nell’Under 12 femminile la prima finalista è la ravennate Anna Foschini (Ct Zavaglia) che ha battuto 6-0, 6-1 Elisabetta Pastore.