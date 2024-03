Anita Picchi trionfa nel torneo Open femminile di Fermignano. La 2.5 di Forlimpopoli, allieva di Tennissimo al Tc Ippodromo, ha messo in fila Amelia Regini nei quarti con un doppio, 6-2, in semifinale Beatrice Guccione 6-4, 6-3 e in finale 6-2, 0-6, 6-2 Francesca Tassi, testa di serie n.1, che nell’altra semifinale aveva fermato la sammarinese Silvia Alletti (2.6). Nei quarti di finale si sono fermate anche Sara Aber e Talita Giardi.