Tennis, Anita Amadio in semifinale a Riccione

Avanzano sui campi del Tc Riccione le pre-qualificazioni di 4° femminili con destinazione finale il Master che si terrà al Foro Italico in contemporanea ai prossimi Internazionali d’Italia. Quarti di finale per Valentina Baldinini (Tc Riccione) e Francesca Sistu (San Marino Tennis Club), semifinali per Anita Amadio (Tc Riccione). Ottavi: Claudia Crescentini (4.1)-Monica Rossi (4.2) 6-0, 6-3, Valentina Baldinini (4.4)-Alessia Frontini (4.1, n.4) 4-6, 6-3, 10-3, Francesca Sistu (4.3)-Alessia Tacconi (4.2) 6-4, 6-4. Quarti: Anita Amadio (4.1, n.3)-Francesca Stefanelli (4.3) 7-5, 6-3.