Tennis, Angelica Bonetti vince a Tennix

Al Circolo Tennix di Porto Fuori, nel Rodeo Under 14 femminile ha vinto Angelica Bonetti, n.1 del seeding. L’allieva di Tennix Training Center ha battuto in finale 4-2, 5-4 (5) Sofia Talamelli (Vico Tennis). Nell’Under 14 maschile successo del n.1 del seeding, Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo), che ha superato in semifinale Jacopo Peluzzi 4-0, 4-1 e in finale Noah Bertoux (Cs Plebiscito) 4-2, 4-0. Nell’Under 16 maschile si è imposto Sebastian Ruscigno (Ct Bologna), capace di battere il n1. Tommaso Caniato in semifinale 5-4 (1), 4-1 e in finale Giovanni Neri (n.2) del Cus Ferrara 4-2, 4-0.