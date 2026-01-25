Tennis, Andruccioli e la Baldazzi vincono a Riccione

Il tour regionale giovanile ha fatto tappa al Tennis Club Riccione dove è andato in scena il torneo Under 16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel singolare maschile vittoria di Jacopo Andruccioli (Tc Viserba) che in finale ha sconfitto 5-4, 5-3 Niccolò Pallotti (Ct Giotto Arezzo). Semifinali: Niccolò Pallotti (n.1)-Nicola Conti (n.5) 4-5, 4-0, 7-4, Jacopo Andruccioli (n.6)-Alessandro Berardi (n.7) 4-1, 1-4, 7-4.

Nel singolare femminile successo di Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) che in finale ha sconfitto 5-3, 4-2 la beniamina di casa Diletta Sabbioni. Semifinali: Diletta Sabbioni (n.1)-Alice Zaganelli 5-3, 4-1, Ginevra Baldazzi-Marta Bertozzi (n.2) 4-0, 4-1.